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    Шоу-биз

    «Королева эротических снов» Кара Делевинь соблазнительно ухватилась за свои выпуклости

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    <p>28-летняя супермодель Кара Делевинь стала героиней провокационной фотосессии</p> <div></div> - «Королева эротических снов» Кара Делевинь соблазнительно ухватилась за свои выпуклости

    28-летняя супермодель Кара Делевинь стала героиней провокационной фотосессии

    instagram.com/caradelevingne/

    Вместе с 34-летней южнокорейской моделью Су Джу Пак британка эротично позировала в нижнем белье

    Делевинь и Пак приняли участие в анонсе новой коллекции бренда нижнего белья, основанного Рианной. Певица подобрала для девушек страстные образы, которые произвели фурор в преддверии онлайн-шоу.

    Модели позировали в контрастных комплектах, колготках в сеточку, а на талии у девушек были заметны цепи. Кара предстала в черном сверкающем бюстгальтере с вырезами на спине и узких стрингах, а Пак облачилась в белый кружевной комплект, который "подружила" с черными лаковыми ботфортами и сетчатыми перчатками.

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    «Королева эротических снов» Кара Делевинь соблазнительно ухватилась за свои выпуклости
    «Королева эротических снов» Кара Делевинь соблазнительно ухватилась за свои выпуклости
    «Королева эротических снов» Кара Делевинь соблазнительно ухватилась за свои выпуклости
    «Королева эротических снов» Кара Делевинь соблазнительно ухватилась за свои выпуклости
    instagram.com/caradelevingne/

    Сексуальный образ британской супермодели привел поклонников в восторг. «Кара - сексуальная мамасита», «Шикарные формы», «Горячая детка», «Королева эротических снов», «Кошечка с острыми коготками», - высказались фолловеры.

    Ранее белорусский модельер рассказал, как возил женщин в баню к Лукашенко. Одна из них стала известной телеведущей.

    Как пишет «Скотч», с просьбой к нему обратился ректор Белорусского государственного университета (БГУ) Александр Козулин (модельер был художественным руководителем Центра молодежной моды). Дизайнер утверждает, что для него предложение было шоком, но отказаться он не мог.

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