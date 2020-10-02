«Королева эротических снов» Кара Делевинь соблазнительно ухватилась за свои выпуклости



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28-летняя супермодель Кара Делевинь стала героиней провокационной фотосессии instagram.com/caradelevingne/

Вместе с 34-летней южнокорейской моделью Су Джу Пак британка эротично позировала в нижнем белье

Делевинь и Пак приняли участие в анонсе новой коллекции бренда нижнего белья, основанного Рианной. Певица подобрала для девушек страстные образы, которые произвели фурор в преддверии онлайн-шоу.

Модели позировали в контрастных комплектах, колготках в сеточку, а на талии у девушек были заметны цепи. Кара предстала в черном сверкающем бюстгальтере с вырезами на спине и узких стрингах, а Пак облачилась в белый кружевной комплект, который "подружила" с черными лаковыми ботфортами и сетчатыми перчатками.

Сексуальный образ британской супермодели привел поклонников в восторг. «Кара - сексуальная мамасита», «Шикарные формы», «Горячая детка», «Королева эротических снов», «Кошечка с острыми коготками», - высказались фолловеры.

Ранее белорусский модельер рассказал, как возил женщин в баню к Лукашенко. Одна из них стала известной телеведущей.

Как пишет «Скотч», с просьбой к нему обратился ректор Белорусского государственного университета (БГУ) Александр Козулин (модельер был художественным руководителем Центра молодежной моды). Дизайнер утверждает, что для него предложение было шоком, но отказаться он не мог.

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