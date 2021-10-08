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    Королева Нидерландов Максима показала, как одеваться стильно и недорого (фото)

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    Королева Нидерландов Максима - Королева Нидерландов Максима показала, как одеваться стильно и недорого (фото)
    Королева Нидерландов Максима
    instagram.com/queenmaxima.same/

    Пример «умного» образа королевы

    Королева Нидерладов Максима выглядит всегда безупречно, но выбирает демократичные наряды. А секрет очень прост, она правильно следует трендам. К примеру, на последний официальный визит королева выбрала тотал-лук.

    Костюм ультрамодного карамельного оттенка с актуальным сейчас принтом в ромб мог бы смотреться слишком ярко, но его строгий классический крой все компенсировал.

    Очевидно, повторить такой лук не сложно. И главное, он выглядит одновременно и просто, и элегантно, так что годится и для офиса, и для приема. В чем секрет, специально для портала PopCornNews рассказал известный стилист Громов Руслан.

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    Королева Нидерландов Максима показала, как одеваться стильно и недорого (фото)
    Королева Нидерландов Максима показала, как одеваться стильно и недорого (фото)
    Королева Нидерландов Максима показала, как одеваться стильно и недорого (фото)
    Королева Нидерландов Максима показала, как одеваться стильно и недорого (фото)
    Королева Нидерландов Максима показала, как одеваться стильно и недорого (фото)
    Королева Нидерландов Максима показала, как одеваться стильно и недорого (фото)
    Королева Нидерландов Максима показала, как одеваться стильно и недорого (фото)
    instagram.com/queenmaxima.same/

    «Этот образ вне моды и времени, данный костюм будет актуален и через 10 и 20 лет. Цвет вполне модный. Цветок на воротнике я бы исключил, он придаёт старомодности костюму и ее обладательнице. За счёт актуального цвета можно выгулять в свет и старенькую винтажную вещицу, тем более винтаж сейчас в тренде. Элитные секонд хенды полны нарядами, как на данной персоне».

    Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

    Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

    Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.

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    Теги: знаменитости мода и красота как быть модным
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    Королева Нидерландов Максима показала, как одеваться стильно и недорого (фото)