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    Шоу-биз

    Коровы и кукуруза: Баба Доцька спародировала скандальное выступление Maruv

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    Коровы и кукуруза: Баба Доцька спародировала скандальное выступление Maruv

    Творческое Объединение Liberty Media дало новую жизнь проекту «Баба Доцька»

    Проект «Баба Доцька» сделали кавер на Siren song певицы Maruv – хит, с которым певица победила в нацотборе на Евровидение-2019.

    Героиней клипа стала женщина с Гуцульщины, которая поет о любовных переживаниях в хлеву на сене, где вместо «ком цу мир» - «йди суда», а вместо балета – коровы.

    Известно, что проект «Баба Доцька» действовал более 10 лет назад. Тогда баба Доцька перепевала российские песни гуцульским диалектом. Самые известные из них: «Цихо-цихо», «Я тебя любила, Мисько», «Печенежин, ая-я-я-й», пишет Франковский портал Курс .

    Четверо девушек из Коломыи решили восстановить этот проект и создали творческое обьедання Liberty Media. Это режиссер Ольга Баранецкая, дизайнер-постановщик Юля Сметанюк, руководитель-продюсер Ульяна Матиего и сама баба Доцька, которая якобы родом из Незвиско, но живет в Коломые.

    Напомним, представляющая российский лейбл певица Maruv, победившая в нацотборе, отказалась представлять Украину на Евровидении-20199 в Израиле из-за разногласий с НСТУ. После отказа участников, занявших второе и третье места в национальном оторе, Freedom-jazz и Kazka, стало известно, что Украина не будет участвовать в Евровидении-2019. 

    Украинская музыка певица Maruv новости
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