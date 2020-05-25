Кортни Кардашьян рассказала о своей фигуре после слухов о четвертой беременности



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40-летняя звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян instagram.com/kourtneykardash/

Кортни поправилась за время карантина, а некоторые посчитали, что она беременна.

40-летняя звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян записала новое видео для своего подкаста, где ответила на вопросы подписчиков. Один из них касался того, что Кортни заметно «округлилась» за последнее время. По словам Кардашьян, многие задают ей вопросы о беременности после ее последних фотографий в нижнем белье и оранжевом платье, которое демонстрировало ее живот. Оказывается, она просто поправилась.

Сначала мать троих детей жаловалась на то, что ее принимают за беременную, но потом заявила, что больше не обижается.

«Я отвечаю: у меня такая фигура. Я реально поправилась за время карантина, но я люблю свое тело и горжусь своей формой. Мне не кажется, что я выгляжу, как беременная. У всех нас разная фигура, и я своей горжусь. Вот что я отвечаю на негативные комментарии, но это не всегда просто», - сказала Кортни.

Затем она посоветовала подписчикам не обращать внимания на чужие злобные комментарии:

«Не позволяйте им влиять на вас. А если они все-таки влияют — не читайте комментарии. Я понимаю, что сказать проще, чем сделать, но старайтесь сохранять позитивный настрой, это полезнее для психики».

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