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    Шоу-биз

    Кортни Кардашьян разделась до купальника в каньоне и доказала, что выглядит не хуже Ким (фото)

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    <p>41-летняя звезда реалити Кортни Кардашьян показала сексуальную фигуру в открытом купальнике</p> <div></div> - Кортни Кардашьян разделась до купальника в каньоне и доказала, что выглядит не хуже Ким (фото)

    41-летняя звезда реалити Кортни Кардашьян показала сексуальную фигуру в открытом купальнике

    Телезвезда снялась раздетой в пустыне

    Старшая из сестер Кардашьян призналась, что прибавила несколько килограммов на карантине. Но это ничуть не беспокоит ее. Напротив, знаменитость очень гордится своими новыми формами.

    Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» доказала это свежим снимком на фоне каньона. Из одежды на Кортни был лишь открытый купальник шоколадного цвета, подчеркивающий все прелести ее фигуры.

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    instagram.com/kourtneykardash/

    Поклонники оценили кадр, засыпав звезду комплиментами. «Бомба!», «Красавица», «Ты совершенство!», «Так прекрасна и красива, жарче, чем сама пустыня!» — отреагировали фолловеры.

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    знаменитости Кардашьян шоу-бизнес
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