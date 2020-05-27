Кортни Кардашьян разделась до купальника в каньоне и доказала, что выглядит не хуже Ким (фото)



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41-летняя звезда реалити Кортни Кардашьян показала сексуальную фигуру в открытом купальнике

Телезвезда снялась раздетой в пустыне

Старшая из сестер Кардашьян призналась, что прибавила несколько килограммов на карантине. Но это ничуть не беспокоит ее. Напротив, знаменитость очень гордится своими новыми формами.

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» доказала это свежим снимком на фоне каньона. Из одежды на Кортни был лишь открытый купальник шоколадного цвета, подчеркивающий все прелести ее фигуры.

instagram.com/kourtneykardash/

Поклонники оценили кадр, засыпав звезду комплиментами. «Бомба!», «Красавица», «Ты совершенство!», «Так прекрасна и красива, жарче, чем сама пустыня!» — отреагировали фолловеры.