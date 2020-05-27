«Грудь сводит с ума»: Кайли Дженнер в бикини похвасталась роскошной фигурой (фото)



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Знаменитость Кайли Дженнер в купальнике показала роскошный бюст instagram.com/kyliejenner/

22-летняя модель побаловала поклонников откровенным снимком

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер развлекается на карантине, регулярно устраивая фотосессии в модных образах. Сегодня инстадива показала новый сексуальный снимок, для которого позировала в полуобнаженном виде.

Кайли надела только верхнюю часть черного бикини, подчеркнувшего пышную грудь, и оранжевые джинсы. Дженнер продемонстрировала подтянутый живот и тонкую талию. Во время съемки звезда поднесла руку к камере, будто скрываясь от фотографа.

Для фотосессии бизнесвумен обновила прическу. Она нарастила светлые локоны длиной до пояса. Кайли сделала макияж в нюдовых тонах и дополнила образ аккуратными серьгами-гвоздиками.

Горячее фото впечатлило сестру миллиардерши. «Воу!» – оставила восторженный комментарий Ким Кардашьян, дополнив его смайлами в виде огней. «Какое тело!», «Потрясающая девушка!», «Твоя грудь сводит с ума!», «Слишком жаркая», – восхитились поклонники Дженнер.