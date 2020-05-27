Билли Айлиш ответила хейтерам, раздевшись в откровенном видео



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Американская певица Билли Айлиш

Ролик получил название - «Не моя ответственность»

В ходе тура, большая часть которого перенесена из-за пандемии, на своих концертах Билли Айлиш включала фанатам любопытное видео, полную версию которого наконец выложила на свой канал. В нем юная певица, за пару лет покорившая планету, раздевается под философскую речь, главный посыл которой в том, что Билли снимает с себя ответственность за мнение других людей. Ролик так и называется - «Не моя ответственность».

«Если я ношу то, что удобно, - я не женщина. Если снимаю - я шлюха. Хотя вы никогда не видели мое тело, вы все равно его судите и осуждаете меня за него. Почему?»

Такое послание от Билли связано с регулярными нападками хейтеров, которые ненавидят в ней, кажется, все. Критике подвергается ее мешковатая одежда, голос, взгляд, формы и любые детали ее образа.