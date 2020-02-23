Работа, любовь, семья и отдых Юрия Горбунова. Интервью с самым популярным телеведущим страны

«Все свободное время уделяю сыну Ивану»

Телеведущий «1+1» Юрий Горбунов и его не менее звездная супруга Катя Осадчая недавно отпраздновали день рождения сына Ивана и поделились с поклонниками трогательным семейным видео с вечеринки в детском саду. Несмотря на плотный график, известный ведущий и теперь уже кинопродюсер нашел время встретиться с «Главкомом» и рассказать о творческих успехах и личной жизни. Впрочем, вначале мы решили расспросить Юрия все-таки о работе.

Юрий, появилась инсайдерская информация, что десятый сезон «Голос страны» - это последний сезон. Зрители волнуются… Можете это как-то прокомментировать?

Несмотря на то, что «Голос страны» существует уже десять сезонов, интерес к нему сохраняется очень высокий. Проект успешный, т. к. он дает возможность обычным людям любых профессий показать свой талант, зажигает новые звезды. Мне бы хотелось, чтобы он и в дальнейшем открывал новые голоса, двигал наш шоу-бизнес вперед и задавал музыкальные тренды.

Юрий Горбунов

«Скажене весілля» собрало даже больше, чем «Звездные войны» в Украине»

В любом случае, без работы вы не останетесь, ведь вы уже успешно освоили новую профессию кинопродюсера?

Да, комедия «Скажене весілля-2» стала продолжением первого «Весілля». Во время съемок второй части никаких сюрпризов или сложностей не было: я с удовольствием погрузился в творческий процесс.

На сегодняшний день мы собрали почти 42 млн грн. И это третье место по количеству собранных денег и зрителей, которые посмотрели украинский фильм в кинотеатрах за всю историю независимости страны. Мы гордимся своим достижением. Уже даже есть планы продолжать дальше. Потому как пишут в фильмах: «Продолжение следует ...» (смеется).

Легко ли вам было работать с кумирами публики Потапом и Олегом Винником на съемочной площадке?

Конечно, потому что в жизни мы друзья. С Алексеем Потапенко мы еще и кумовья, поэтому у нас не было никаких споров. Правда, иногда были ночные смены. Они более сложные, потому что приходилось работать всю ночь, а утром идти дальше на работу. Потап и Олег уже снимались в этом кино, поэтому не возникало никаких вопросов, и они с удовольствием погружались в общую атмосферу, делая ее более непринужденной, с шутками и юмором. Например, Потап снимался в роли священника и в паузах всех «благословлял».

То есть, вы остались довольны своим детищем?

Как по мне, со вторым фильмом вышло даже лучше! Во время выхода первого фильма у нас не было большой конкуренции в кинотеатрах, как сейчас. А выпуск второй части происходил параллельно с прокатом новогодних картин, голливудских кинолент, одновременно с фильмами «Дулитл» и «Джуманджи». Мы достойно выдержали конкуренцию и собрали даже больше, чем «Звездные войны» в Украине. Именно поэтому я рад и горжусь работой нашей команды.

А что с фильмом «Великі вуйки»: будет ли продолжение, откроются ли герои в новом амплуа?

Рад сообщить: телеканал «1+1» объявил, что второму сезону «Великих вуйків» быть! Сейчас авторы Николай Куцик и Алексей Приходько, которые, кстати, писали и «Скажене весілля» работают над сценарием. Это будет продолжением приключений наших главных героев. Появятся и новые персонажи… Но, пока это секрет (смеется). Скажу только, что гуцульская делегация добилась своего в Киеве и возвращается в село. А вот что их ждет, пока не расскажу.

Как кинопродюсер, вы уже выработали свою бизнес-модель? Что думаете об украинском кино – его настоящем и будущем?

Украинская кинематографическая отрасль переживает бурное развитие. Однако еще трудно определить четкие «лекала», которые могут гарантировать успех. У нас еще не такой большой опыт, но он есть. Бесспорно, есть продакт-плейсмент, договоренности с кинотеатрами и компаниями-прокатчиками. Но спрогнозировать что-нибудь заранее и каким образом понять, как эта модель будет работать в конкретном кейсе, очень сложно.

Конечно, правильно расписаны залы, количество сеансов в кинотеатрах, правильный маркетинг и реклама делают свое, и от этого очень сильно зависит результат. Очень важно учитывать и какие фильмы будут идти в прокате параллельно с вашим: голливудские блокбастеры или наши отечественные фильмы, которые будут составлять конкуренцию. Я надеюсь, что государство и в дальнейшем будет активно поддерживать украинское кино.

Юрий Горбунов

«Если муж с женой что-то делят – это плохая семья»

Вы сняли два фильма о любви и свадьбе, а что можете сказать о чувствах в реальной жизни? Если не секрет: когда рабочие отношения с Катей переросли в личные? Кто из вас двоих сделал первый шаг?

Первая симпатия между нами возникла на съемочной площадке во время съемок «Голоса країни». Проект снимается от сезона к сезону, и между съемками проходят месяцы. В эти периоды мы активно начали звонить друг другу, и даже иногда ходили вместе на ужин. Через определенное время стало очевидно, что между нами не просто рабочие дружеские отношения, а нечто гораздо большее.

Вы уже несколько лет работаете вместе ведущими на «Голосі країни». Вам знакома профессиональная конкуренция? Не мешает ли сотрудничество на телеплощадке семейной жизни?

Нет, у нас нет профессиональной конкуренции по той причине, что мы единомышленники. В этом плане и дома, и на работе нам нечего делить. Если муж с женой что-то делят или на работе, дома, то это плохая семья. Мы ничего не делим. Мы двигаемся в одном направлении.

За годы работы на ТВ вы вели самые разнообразные шоу - в павильонах, на выезде. Как удается переключаться на разные темы?

Во-первых, у меня большой опыт. Во-вторых, чтобы переключаться, надо просто сосредоточиться и заняться чем-то другим. Возможно, кому-то это дается труднее. Мне тоже нелегко, но это моя работа и я профессионал.

Вам знаком «синдром выгорания»?

«Синдром выгорания», как правило, начинается ближе к концу года, когда за весь год накапливается усталость. Именно поэтому качество зимнего отдыха влияет на то, как ты будешь себя чувствовать последующие месяцы. С приходом весны и лета сил гораздо больше, чем осенью, когда атмосфера тебя истощает. Поэтому выгорание бывает у всех, но это не выгорание, а обычная человеческая усталость. И с ней надо бороться: высыпаться, набираться положительных эмоций. И, главное, не бояться перемен, потому что все изменения к лучшему.

Юрий Горбунов з сыном

«Весь свой нерабочий день я стараюсь полностью посвятить Ивану»

Вы всегда прекрасно выглядите. Как создаете свой стиль вне работы: когда покупаете новые вещи, советуетесь ли с Катериной?

Как правило, мы ходим на шопинг вместе. Для меня в этом процессе важно, когда человек, вкусу которого ты доверяешь, может посмотреть на тебя со стороны. И когда вы посоветовались и решили, что это подходит, тогда однозначно эту вещь можно покупать. К тому же шопинг очень поднимает настроение, дает положительные эмоции.

Кстати, раньше вы часто посещали Недели моды, а как сейчас?

Периодически бываю на показах некоторых украинских дизайнеров. Ведь все свое свободное время я хочу посвятить сыну Ивану, поэтому мероприятия посещаю редко.

В вашем плотном рабочем графике остается время на театр, с которого вы начинали?

Уже несколько лет подряд играю в антрепризе. Это пьеса Чехова «Медведь и Предложение». Зовут на сцену и в Италию, но, действительно, график слишком плотный... Надеюсь, что в этом сезоне получится сделать новый спектакль.

Как обычно проводите время с сыном?

Вместе с Иваном мы выходим на прогулки, играем, катаемся на велосипедах – много всего. Вот на санках в этом году не получилось покататься, потому что нет снега. Также ездим иногда в развлекательные центры, где ребенок с удовольствием погружается во все аттракционы.

Впрочем, считаю, что обычное внимание родителя к ребенку более важно, чем какие-то игры. Провести с ним хотя бы час днем вполне достаточно. Главное – качество этого часа. Весь свой нерабочий день я стараюсь полностью посвятить Ивану. Сначала мы высыпаемся, потом играем. Если куда-то надо, то можем поехать, например, купить продуктов, потому что завтра снова будет рабочий день.

И последний вопрос: куда планируете поехать в этом году? Какие страны еще не посетили, но очень хотели бы?

Новогодние праздники мы с семьей провели на Сейшелах. Несмотря на то, что каждый день шли тропические дожди, наш отдых был великолепен. Там удивительная природа: черепахи, солнце, океан, вкусная еда, очень много фруктов. Путешествия приносят те впечатления, которые отсаются на всю жизнь. Мы все планируем побывать в Сингапуре и Японии. Не знаю, удастся в этом году, но мы бы очень хотели. Летний отпуск было бы хорошо провести там, где меньше дождей, но тоже тепло (улыбается). И так, чтобы хватило времени отвлечься от работы и восстановить силы.

Ната Рудниченко, для «Главкома»