Ирина Билык рассказала о болезни как у Жанны Фриске



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49-летняя Ирина Билык сделала неожиданное признание

Популярная украинская певица рассказала о страшном заболевании

«Украинская Мадонна» Ирина Билык воспитывает четырехлетнего сына, которого родила суррогатная мать. Только сейчас певица решилась рассказать, почему отказалась рожать самостоятельно. Как оказалось, на этот шаг ее толкнули серьезные проблемы со здоровьем.

«Я должна была сама родить. И потом мне сделали операцию. Потом мне сообщили, что у меня могут быть проблемы, как у Жанны Фриске. Я решила, что я все же нужна своему народу. И не буду рисковать», - поделилась Ирина с телеканалом «Украина».

На вопрос о том, была ли это онкология, Билык ответила лаконично: «Ну, почти так. Ну, а место, где это было, даже не хочу… Чтобы страна волновалась. Но я вышла из этого состояния именно таким образом. И послушала врачей. И не жалею».