«Вышиваный. Король Украины». В Харькове покажут оперу на либретто Сергея Жадана



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Продюсирует, координирует и обеспечивает процесс создания оперы организатор культурных проектов и общественная активистка в Вене Александра Саенко

Идея создания оперы принадлежит Почетному консулу Республики Австрия в Харькове Всеволоду Кожемяко

29 мая 2020 в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н. Лысенко («Схід Opera») состоится премьера оперы «Вышиваный. Король Украины» Аллы Загайкевич на либретто Сергея Жадана. Опера посвящена фигуре эрцгерцога Вильгельма фон Габсбург-Лотарингского, известного как Василий Вышиваный.

Афиша оперы

Опера «Вышиваный. Король Украины» - радикальный эксперимент для украинского театра, произведение имеет одновременно черты драматической и лирической оперы и кинематографичности, нелинейный сюжет.

Дирижировать премьерой будет звездная Оксана Лынив: «Наконец-то имею невероятно сенсационную украинскую премьеру - я приглашена к сотрудничеству в Харьковскую оперу к постановке новой, только что созданной оперы Аллы Загайкевич на либретто Сергея Жадана о трагической судьбе Василия Вышиваного. На премьере ожидаются первые официальные лица Австрии, в том числе и потомки династии Габсбургов».