Козловский скопировал образ Рианны: забавное фото



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Виталий Козловский

Украинский исполнитель Виталий Козловский регулярно балует поклонников в сети новыми снимками

На этот раз артист опубликовал в Instagram фотоколлаж, который состоит из двух фото. На одном изображена известная артистка Рианна, а на втором сам Козловский, который позирует в брендовых белых трусах, расстегнутом пальто и в рыбацких сапогах.

«Голосуем!!! Ботфорты Рианны или рыбацкие сапоги дяди Васи, одолженные для съёмок нового клипа?». - так подписал снимок артист.

Фолловеры Козловского пришли в восторг от смелого коллажа и отмечают, что сапоги дяди Васи смотрятся гораздо эффектнее.



