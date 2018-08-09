  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Козловский скопировал образ Рианны: забавное фото

    • Розсилка
    Виталий Козловский - Козловский скопировал образ Рианны: забавное фото
    Виталий Козловский

    Украинский исполнитель Виталий Козловский регулярно балует поклонников в сети новыми снимками

    На этот раз артист опубликовал в Instagram фотоколлаж, который состоит из двух фото. На одном изображена известная артистка Рианна, а на втором сам Козловский, который позирует в брендовых белых трусах, расстегнутом пальто и в рыбацких сапогах. 

    «Голосуем!!! Ботфорты Рианны или рыбацкие сапоги дяди Васи, одолженные для съёмок нового клипа?». - так подписал снимок артист.

    -16_10

    Фолловеры Козловского пришли в восторг от смелого коллажа и отмечают, что сапоги дяди Васи смотрятся гораздо эффектнее.


    Читайте також
    Украинская музыка Виталий Козловский
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ