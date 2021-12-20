Крестная мама Елены Зеленской «снялась» в украинском мультфильме
Премьера картины состоится в декабре следующего года
Комедийная актриса Елена Кравец озвучит одну из главных героинь украинского мультфильма «Мавка. Лесная песня». Официальный трейлер мультфильма презентовали сегодня на официальной странице картины в Инстаграм. Кроме Елены, героев озвучили артисты: Артем Пивоваров, Юлия Санина, Елена Кравец и DZIDZIO.
Елене Кравец досталась роль злодейки Килины. Лукаша, друга главной героини Мавки, озвучит Артем Пивоваров, а Юлия Санина – Русалку Водяницу. DZIDZIO в мультфильме появится в образе Шумника Гука. А вот кто озвучит Мавку – пока секрет. Премьера мультфильма состоится в декабре следующего года.
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Елена Кравец, как это ни странно звучит, крестная мама первой леди Украины Елены Зеленской. «Мы крестили дочку Владимира и Елены, – объясняла, как это произошло, в одном из интервью Кравец. – Батюшка нас спрашивает: «Все крещеные?». Елена говорит: «Нет». Он: «Как, нет? Давайте и вас покрестим» – «Ну давайте. А кто будет крестной? Ленчик, будешь моей крестной?». Я говорю: «Давай». То есть, так было, на месте». Супруг Елены – крестный папа сына и дочери Зеленских.
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