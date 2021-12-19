Кума Зеленського пояснила, чому він не дав їй звання

Кравець не заслужена і цим не переймається

Зеленський дав «Заслуженого» Потапу і Монатіку, а своїх колег із «Кварталу» забув?

Актриса «Кварталу 95» та кума Володимира Зеленського Олена Кравець розповіла, чому у неї та колег із шоу і досі немає звання Заслужених артистів України. Про це ішлося у програмі «Світське життя».

«Заслуженого» дали Потапу, Монатіку, а нікому з «Кварталу» не дали», – намагалася спровокувати актрису на відвертість ведуча Катерина Осадча.

Кравець, натомість, відповіла запитанням на запитання: «Що дає звання?».

«Чесно, я навіть про це не думала, тому що я не розумію, як зміниться моє життя після цього», – сказала кума Зеленського.

Раніше заміський будинок акторки та учасниці студії «Квартал 95» Олени Кравець потрапив в об’єктив журналістів. Кравець живе у дерев'яному котеджі на березі Дніпра, де зовсім небагато будинків – трохи більше десятка.

Тим часом, президент України і колишній колега Кравець Володимир Зеленський уже рік мешкає на держдачі у Конча-Заспі – одному з найелітніших поселень під Києвом, яке облюбував українські політики.

Глава держави мешкає у будинку, де раніше протягом 10 років жив Віктор Ющенко. Згодом стало відомо, що «під Зеленського» на дачі зробили ремонт за державні кошти.

Також Зеленський осипав орденами та званнями своїх колег-зірок: Білик, Єфросиніна, Потап, Тіна Кароль, Мазур. До Дня Конституції він підписав указ про відзначення державними нагородами, в тому числі одним з вищих орденів України – князя Ярослава Мудрого.