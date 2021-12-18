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    Постельные сцены. Звезда «Крепостной» отожгла с подругами в кровати самого дорогого отеля Киева (видео)

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    Наталка Денисенко - Постельные сцены. Звезда «Крепостной» отожгла с подругами в кровати самого дорогого отеля Киева (видео)
    Наталка Денисенко
    Фото: instagram.com/natalka_denisenko

    Днем ранее актриса сама себя поздравила в Инстаграм с днем рождения

    Актриса Наталка Денисенко устроила девичник в свой день рождения в одном из самых дорогих отелей столицы – Fairmont Grand Hotel Kyiv. В своей соцсети артистка разместила видео, где они с подругами (одна из них – Аннна Кошмал – звезда сериала «Сваты») в вечерних нарядах позируют на камеру на огромной кровати номера столичного отеля.

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    Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko)

    Актриса подписала видео: «Это большое счастье иметь Girls like you («Girls Like You» – сингл американской поп-рок-группы Maroon 5, видеоклип которого получил более 3,1 млрд просмотров в сети). Благодарю вас за этот волшебный душевный вечер».

    Днем ранее Денисенко сама себя поздравила в Инстаграм с днем рождения: «У меня сегодня день рождения. Всегда любила этот праздник. Время летит, но внутри я все та же Наталочка, молодая и легкая девушка, по крайней мере, чувствую себя так». Пост лайкнули почти 20 тысяч человек, в комментариях подписчики желали, как принято, счастья и всего наилучшего. Поздравили Наталку и коллеги. Леся Никитюк написала: «Ох, Наташенька, красотка ты моя! С днем рождения!», а Тарас Цимбалюк, звезда сериала «Спіймати Кайдаша», был краток: «Наталочка, будь!»

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    Теги: актриса праздник шоу-бизнес День рождения Леся Никитюк
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    Постельные сцены. Звезда «Крепостной» отожгла с подругами в кровати самого дорогого отеля Киева (видео)