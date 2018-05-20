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    Кристина Агилера и Деми Ловато записали совместный трек

    • Розсилка

    Певицы представили новый совместный хит Fall In Line

    Кристина Агилера после нескольких лет затишья наконец-то начала радовать поклонников творчеством – и делает это практически без остановки: певица вслед за анонсом нового альбома и горячим клипом на трек Accelerate представила еще один хит, на этот раз – песню, записанную вместе с Деми Ловато.

    Песня войдет в новый альбом Кристины под названием Liberation, который появится в продаже меньше чем через месяц – 15 июня. Трек Fall in Line Агилера и Ловато посвятили «всем, кто когда-либо чувствовал, что его подавляют или заставляют молчать, всем, кто ищет правду и мыслит смело».

    Джерело: popcornnews

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