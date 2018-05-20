Кристина Агилера и Деми Ловато записали совместный трек

Певицы представили новый совместный хит Fall In Line

Кристина Агилера после нескольких лет затишья наконец-то начала радовать поклонников творчеством – и делает это практически без остановки: певица вслед за анонсом нового альбома и горячим клипом на трек Accelerate представила еще один хит, на этот раз – песню, записанную вместе с Деми Ловато.