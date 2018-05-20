Горячая штучка: Мать Криштиану Роналду шокировала Канны откровенным платьем

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Долореш Сантуш

63-летняя Долореш Сантуш появилась на премьере фильма «Пылающий»

Долореш, которую мы привыкли видеть на стадионе «Реала" в футболке с номером "7», предстала перед фотографами в роскошном полупрозрачном платье под стать голливудским старлеткам.

«Горячая мамочка!», «Долореш - настоящая красотка!» - не скупились на комментарии 1,4 миллиона подписчиков донны Сантуш.

Стоит отметить, что выход стал для Долореш первым появлением на таком значимом мероприятии без Криштиану Роналду. Впрочем, даже без звездного сына она смогла стать одной из главных звезд вечера.

Стоит отметить, что Долореш и Криштиану очень близки, а в четырех своих внуках она просто души не чает. Напомним, в июне 2017 года суррогатная мать родила Криштиану близнецов, а спустя пять месяцев, в ноябре, футболист опять стал отцом: у него появилась дочь Алана Мартина от его возлюбленной Джорджины Родригес. Пара также воспитывает 7-летнего Криштиану Роналду-младшего. Он тоже появился на свет от суррогатной матери.

Джерело: Hello!