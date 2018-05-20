Главная награда Каннского кинофестиваля отправилась в Японию

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Золотую пальмовую ветвь получил Хирокадзу Корээды за фильм «Магазинные воришки»

Стали известны победители престижного кинофестиваля в Каннах

Пока весь мир наблюдал за роскошной свадьбой принца Гарри и Меган Маркл, которая состоялась 19 мая в Лондоне, на набережной Круазет в Каннах состоялась торжественная церемония объявления победителей.

Стоит отметить, что в этом году, члены жюри в составе Кейт Бланшетт, режиссера Дени Вильнев, Кристен Стюарт, Леи Сейду, Андрея Звягинцева, Авы Дюверней, композитора и певицы Хаджи Нин и актер Чанга Чена оценили 21 фильм.

Главную награду Каннского кинофестиваля в этом году получила лента японского режиссёра Хирокадзу Корээды «Магазинные воришки». Таким образом «Золотая пальмовая ветвь» в пятый раз отправилась в страну восходящего солнца.

Эта лента рассказывает о жизни бедной семьи японского рабочего, которая иногда совершает мелкие кражи в магазинах.

Гран-при достался американскому режиссеру Спайку Ли за картину «Черный клановец», рассказывающую о том, как темнокожему полицейскому удалось внедриться в местную ячейку «Ку-клукс-клана».

Приз жюри получил фильм «Капернаум» Надин Лабаки, повествующий о мальчике из бедной семьи, который подал в суд на своих родителей.

Лучшей актрисой Каннского фестиваля признали Самал Еслямову из Казахстана, которая сыграла главную роль в фильме россиянина Сергея Дворцевого «Айка». Эта картина рассказывает о судьбе молодой эмигрантки из Киргизии, нелегально живущей и работающей в Москве.

Лучшим актером стал итальянец Марчелло Фонте, сыгравший в фильме «Собачник» (Dogman) Маттео Гарроне. Также эту картину ранее наградили «Золотой пальмовой собакой» за лучшую роль пса.

Лучшим режиссером признан поляк Павел Павликовский, снявший фильм «Холодная война».

Наградами за лучший сценарий удостоены Аличе Рорвахер («Счастливый Лазарь») и Надер Саеивар («Три лица»).

Специальная «Золотая пальмовая ветвь» (спецприз), которая крайне редко вручается на фестивале, досталась 87-летнему французскому режиссеру Жан-Люку Годару за фильм «Книга образов». Глава жюри заявила, что эта награда – за «постоянное определение и переопределение того, чем может быть кино».

«Золотую камеру» (премия за лучший дебютный полнометражный фильм, представленный в одной из трех программ фестиваля: основной, «Двухнедельнике режиссеров» или «Неделе критики») получил фильм «Девушка» Лукаса Донта из «Особого взгляда». Фильм также был отмечен жюри конкурса, где участвовал, и получил «Квир-пальму» – приз за лучший фильм о проблемах сексуальных меньшинств.

«Золотая пальмовая ветвь» в короткометражном конкурсе досталась ленте «Все эти создания» Чарльза Уильямса.

Джерело: cutinsight.com