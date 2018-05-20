Люка Бессона обвинили в изнасиловании

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Люк Бессон

В Голливуде опять скандал

Режиссер Люк Бессон оказался в центре скандала: 27-летняя актриса Сэнд Ван Рой заявила в полицию об изнасиловании. По словам девушки, инцидент произошел 17 мая в Париже в отеле «Бристоль», который находится рядом с Елисейскими полями.

Актриса заявила, что во время встречи с режиссером она выпила чашку чая, а потом потеряла сознание. Очнувшись, она поняла, что Люк ее изнасиловал.

Адвокат 59-летнего режиссера Тьерри Марембер рассказал, что его подопечный был шокирован такими обвинениями и категорически отрицает свою вину. Люк признался, что знаком с актрисой, но никогда не позволял себя предосудительных действий в ее адрес.

Сэнд Ван Рой и Люк Бессон

Сама же девушка заявила, что ранее состояла в сексуальных отношениях с Бессоном на протяжении двух лет. Сэнд Ван Рой снималась у режиссера в эпизодических ролях в картинах «Такси 5» и «Валериан и город тысячи планет».

Джерело: graziamagazine.ru