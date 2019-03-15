Критикам не покажут финальные серии «Игры престолов»



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Заключительный сезон «Игры престолов» - одна из самых долгожданных премьер этого года

После слитых в сеть серий пятого сезона создатели пошли на все возможные меры, чтобы поклонники не получили ни одного спойлера. Стоит признать, им это удалось. Не было ни одной рискованной фотографии со съемок шоу, официальный трейлер не дал никаких ответов на многочисленные вопросы, а теперь стало известно, что даже критики не увидят восьмой сезон раньше обычных зрителей.

Данная новость не особо удивила профессиональных критиков, которых ограничивали в просмотре «Игры престолов» на протяжении последних двух сезонов, но дала понять поклонникам, что ждать отзывов до премьеры первого эпизода бесполезно. Раньше канал HBO заранее отправлял критикам записи сериала, но после того, как первые четыре серии пятого сезона слили в сеть, создатели отказались от этой традиции. В преддверии седьмого сезона канал столкнулся с хакерской атакой, поэтому ему пришлось усилить все меры безопасности. И все же благодаря одному из спецпоказов сериала стало заранее известно, что некоторые серии «Игры престолов» будут длиться почти полтора часа.

Издание Entertainment Weekly выяснило точный хронометраж первых двух эпизодов шоу. Первая серия «Игры престолов» выйдет 14 апреля и будет длиться 54 минуты. Второй эпизод появится на экранах ровно через неделю и будет на четыре минуты длиннее. Хотя официальных данных о длительности остальных серий нет, информация EW подтверждает прежние слухи о том, что заключительные эпизоды будут похожи на полнометражные фильмы.

Джерело: popcornnews