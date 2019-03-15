Стало известно, сколько Эмилия Кларк заработала на «Игре престолов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эмилия Кларк

Журналисты попытались подсчитать, на сколько разбогатела актриса, сыгравшая Дейенерис

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, сыгравшая в фильме Дейенерис, заработала, вероятно, на этой киносаге больше остальных. По крайней мере, так подсчитали журналисты Cosmopolitan, попытавшиеся оценить ее официальные доходы за роль в фильме, имущество и контракты.

Отмечается, что в первых четырех сезонах контракты актеров предусматривали небольшой гонорар. Его сумма не называется, но ясно, что это были самые стандартные расценки, поскольку было неизвестно, станет ли шоу популярным. Это продолжалось до 2014 года. Все изменилось к 7-му сезону, когда ключевые актеры отказались подписывать контракт на небольшую сумму.

Несколько актеров, сыгравших ключевые роли, в том числе, Эмилия Кларк, отказались от суммы в $300 тысяч за эпизод и потребовали полмиллиона долларов. Создатели «Игры престолов» удовлетворили их требования. Так, Эмилия Кларк за съемки в седьмом сезоне заработала $6,5 миллионов долларов. Общие доходы с начала съемок определенно точно превысили сумму в $12,5 миллионов.

Однако, кроме того, актриса зарабатывает теперь не только на этом сериале. Став известной, она получила два контракта. Звезда снялась в рекламе ювелирных изделий для Dior, а кроме того, она объединилась с Китом Харингтоном для кампании Dolce & Gabbana. Суммы контрактов не раскрываются, но эксперты предполагают, что счет также идет на миллионы.

Как передает Cosmopolitan, известно, что сейчас у Кларк есть дом в США, в штате Калифорния. Его стоимость оценивается в $4,65 миллионов. Напомним, что 14 апреля начнется последний сезон «Игры престолов». Сама Эмилия Кларк рассказала, что после прочтения сценария долго гуляла по Лондону и не могла прийти в себя.