Силуэты 19 века и украинские наряды, которым больше 150 лет: фотопоборка самых красивых женских образов сериала «Крепостная»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сегодня телезрители увидят заключительную серию первого сезона костюмированной драмы

Наверняка каждая девочка с детства мечтала примерить пышное платье и побывать на балу. У некоторых это желание исполнилось благодаря профессии – актрисы костюмированного сериала «Крепостная» больше года жили в 19 веке и испытали все прелести и неудобства платьев с кринолинов.

А зрителям остается наслаждаться красотой нарядов с экранов телевизоров. Главные героини сразу привлекли внимание зрительниц. Каждая героиня – уникальна, и для каждой разрабатывались наряды, согласно характеру ее персонажа.

Как удалось узнать Scotch, кроме платьев с кринолинами, художники по костюмам использовали также украинские наряды. При этом, некоторые наряды– настоящие, которым больше 150 лет!

Самые яркие образы героинь сериала «Крепостная» наши читатели могут увидеть прямо сейчас.

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