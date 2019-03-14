Сценаристка «Друзей» объяснила, почему у сериала не будет продолжения



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марта Кауффман считает, что в проекте уже не будет той души, которая была раньше

Марта Кауффман, продюсер и сценаристка легендарного сериала «Друзья» дала интервью изданию Rolling Stone. В данный момент Марта работает над новыми проектами, но конечно, без обсуждения самого известного ее шоу не обошлось.

Сценаристка вспомнила о том, как поняла, что шоу будет популярным: «Было два момента. Первый – когда мы делали дебютную репетицию и читали сцены в кофейне. У меня по телу пробежали мурашки и я поняла, что в этом есть что-то особенное. Другой момент – когда я шла по улице в кофте с надписью Friends, кто-то остановил меня и спросил, что будет дальше с Рэйчел и Россом».

Действительно, 25 лет назад этот вопрос волновал всех. И при каждом просмотре сериала волнует до сих пор, как в первый раз.

И все же, несмотря на такую популярность и постоянные запросы зрителей на продолжение, Марта признается, что не видит смысла в его съемках. «Этот сериал – о том периоде жизни, когда друзья являются твоей семьей. Но это уже не так. Мы можем снова объединить шестерых актеров, но в проекте уже не будет той души, которая была раньше. К тому же, не знаю, зачем нам это нужно. Шоу до сих пор популярно, люди его любят. Продолжение может разочаровать. Знаете, «Эпизод, который всех разочаровал», – объясняет Кауффман.

Джерело: popcornnews