«Танцы со звездами». Солистка «Казки» рассталась с парнем

Звезда призналась, к кому у нее есть чувства

Участница «Танцев со звездами» и солистка группы Kazka Александра Зарицкая в эфире шоу поделилась подробностями личной жизни.

Ранее артистка говорила, что влюблена и у нее есть бойфренда Однако, похоже, парочка разошлась. Об этом Саша рассказала в прямом эфире.

«Мое сердце свободно, и я открыта к любви. И я чувствую, что этот человек где-то очень рядом», — поделилась счастливая звезда.

К слову, знаменитость намекнула на то, что между ней и ее партнером по «Танцам» Юрием Мешковым нечто большее, чем просто дружба.

Между тем сам хореограф открыто говорит, что Александра ему нравится.

«Она мне нравится как девушка. Посмотрим до конца проекта, куда это дойдет», — говорит Юрий.

Ранее «Скотч» сообщал, кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021».

Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.