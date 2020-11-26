Кто эта 45-летняя блондинка? Могилевская радикально сменила имидж (фото)

Звезда примеряла сразу два образа

Певица Наталья Могилевская устроила стильный фотосет в эффектных нарядах и луках и опубликовала его в Instagram.

Наталья примеряла сразу два образа : один – нежный, а второй - более смелый и дерзкий. Она предстала перед объективом фотографа в белых брюках от Isabel Marant, белоснежном свитере от Suncoo и трендовых сапогах-казаках Isabel Marant.

На втором снимке Наталья запечатлена в эффектном красном пальто Barbara Bui с оригинальным массивным колье. На веках – золотистые тени. На губах играет красная помада.

Поклонники с трудом узнали в блондинке с мечтательным выражением лица и смелым макияжем свою любимицу и сделали ей массу комплиментов.

Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.