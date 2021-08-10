На сына Елизаветы II подали в суд за изнасилование несовершеннолетней

Сам наследник британского престола все отрицает

Случилось то, чего британская королевская семья и все им сочувствующие ждали с содроганием. Дело среднего сына Елизаветы II, давно ушедшего в тень из-за секс-скандала и дружбы с педофилом Джеффри Эпштейном, отправилось в суд. Его обвинили в насилии над 17-летней Вирджинией Робертс Джуффре. Девушка была одной из тех, кого Эпштейн привозил в свои особняки и знакомил с богатыми приятелями, включая принца Эндрю.

Сам наследник британского престола все отрицает и даже дал интервью BBC, в котором заявил, что не помнит Вирджинию. Однако в Сети легко найти фото 2001 года, на котором Эндрю позирует с несовершеннолетней подружкой (и печально известной Гислейн Максвелл — правой рукой Эпштейна). В 2020-м Эндрю отказался от своих королевских обязанностей, чтобы не пятнать имя семьи.

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Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.