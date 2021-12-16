Украинка с самыми большими скулами показала себя до пластики (фото)

Блогерша опубликовала в соцсети фото, на котором ей 18

Обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрещук ответила на вопросы своих поклонников. В сторис Инстаграм у нее поинтересовались, жалела ли о том, что сделала так много пластических операций и хотела бы вернуть свою внешность. На что Настя дала ясно понять, что не нравилась себе раньше, пишет ТСН.

Блогерша опубликовала фото, на котором ей всего 18 лет. Тогда звезда еще не ложилась под нож пластического хирурга. Настя ответила, что точно не хотела бы вернуть свою внешность.

Переписка с подписчиками. Фото: instagram.com/_just__queen_

Также звезда показала фото, где ей 21 год. Сама же она убеждена, что сейчас выглядит лучше, чем раньше.

И еще снимки для сравнения. Фото: instagram.com/_just__queen_

Напомним, ранее мы писали, что Анастасия Покрещук уже показывала подписчикам некоторые свои фото до пластики и точно все дружно пришли к выводу, что ее на снимках не узнать.