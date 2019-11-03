Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Леди Гага Фото: instagram.com/ladygaga/

Сценарий картины создан по мотивам книги

После удачной игры в фильме «Звезда родилась» Леди Гага решила продолжить свою кинокарьеру: на этот раз певица получила роль в новом проекте легендарного Ридли Скотта. Гаге предстоит воплотить на экране образ супруги внука основателя модного дома Гуччи, которая заказала его киллеру. Патриция Реджиани была осуждена за организацию убийства Маурицио Гуччи.

Сценарий картины создан по мотивам книги «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». К слову, Скотт выступит не только режиссером, но и продюсером.