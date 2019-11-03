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    Шоу-биз

    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи

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    <p>Леди Гага</p> <div class="article-pic article-pic__narrow image-count-1"> <div class="image-captions"> <div class="embed-source">Фото: instagram.com/ladygaga/</div> <div></div> </div> </div> - Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи

    Леди Гага

    Фото: instagram.com/ladygaga/

    Сценарий картины создан по мотивам книги

    После удачной игры в фильме «Звезда родилась» Леди Гага решила продолжить свою кинокарьеру: на этот раз певица получила роль в новом проекте легендарного Ридли Скотта. Гаге предстоит воплотить на экране образ супруги внука основателя модного дома Гуччи, которая заказала его киллеру. Патриция Реджиани была осуждена за организацию убийства Маурицио Гуччи.

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    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи
    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи
    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи
    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи
    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи
    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи
    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи
    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи
    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи
    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи
    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи
    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи
    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи
    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи
    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи
    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи
    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи
    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи
    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи
    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи
    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи
    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи
    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи
    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи
    Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи

    Сценарий картины создан по мотивам книги «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». К слову, Скотт выступит не только режиссером, но и продюсером.

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