Опубликованы фото нарядов Елизаветы II, которые могут появится в сериале «Корона»



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vogue.ua

Сериал «Корона» славится своим точным подходом к воссозданию гардероба королевы Елизаветы II

Третий сезон исторической драмы Netflix вполне может быть самой впечатляющей работой костюмеров за все время существования шоу. Действие поставлено в период между 1964 и 1977 годами.

Именно тогда одежда Ее Величества начала соответствовать тенденциям революционных 1960-х, и она отказалась от проверенных формул стиля своей юности.

Как сказал ее любимый дизайнер Норман Хартнелл о ее одежде в тот момент, она была «настолько коротка, насколько мы осмелились» в эпоху мини.

В трейлере третьего сезона, можно увидеть Оливию Колман в роскошных вечерних платьях и знаковых цветных ансамблях.

Несомненно впечатляет точная копия шляпы авторства Фредерика Фокса, которую Ее Величество носила во время празднования ее Серебряного юбилея.

Розовый тюрбан, увенчанный 25 колоколообразными цветами – по одному на каждый год правления королевы.

Джерело: vogue.ua