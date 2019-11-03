  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Пугачева опять ушла со сцены: видео прощания

    • Розсилка
    Алла Пугачева - Пугачева опять ушла со сцены: видео прощания
    Алла Пугачева

    На концерте в Минске певица заявила, что это было исключение из правил

    Популярная советская и российская певица Алла Пугачева неожиданно для многих появилась с концертом в Минске. Слово она нарушила из-за особенного отношения к этому городу.

     «Вы все знаете Белоруссия любима мной. Это чувство у меня в крови. Здесь похоронены мои родные, отсюда вышел мой отец и дед. Я чувствую это всем сердцем. Этот концерт был непредвиден мной совершенно, но раз пригласили, я решила приехать. Но больше никуда! Теперь ждите. Теперь я, если выступлю, то лет в 80», – заявила она со сцены.

    Пугачева попросила публику пожелать ей долгих лет жизни. И сказала, что лучший подарок для нее – это «подтверждение именно вашей любви». Намекнув на исключительный статус белорусов в ее сердце.

     Читайте также: «Грудь вываливается»: Кайли Дженнер смутила мужчин в ночном клубе (видео)

     

    знаменитости российская певица певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ