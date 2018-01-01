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    Латина, слезы и любовь: Подопечная Потапа выпустила новый трек

    Украинская певица Michelle Andrade презентовала песню о разбитом сердце и переживаниях
    В новой песне подопечная звездного тренера шоу «Голос країни» откровенно рассказывает о своей истории любви. По словам артистки, новый трек Musicа создавался в особенный период жизни и каждое слово певица прочувствовала на себе. «Честно, я волнуюсь! Ведь эта песня  является для меня личной, и я знаю, что
    • Сьогодні, 13:06
    • Розсилка
    Michelle Andrade
    Michelle Andrade

    Украинская певица Michelle Andrade презентовала песню о разбитом сердце и переживаниях

    В новой песне подопечная звездного тренера шоу «Голос країни» откровенно рассказывает о своей истории любви.

    По словам артистки, новый трек Musicа создавался в особенный период жизни и каждое слово певица прочувствовала на себе.

    «Честно, я волнуюсь! Ведь эта песня  является для меня личной, и я знаю, что очень многие меня поймут и найдут себя в моей «Música». Бывает невозможно объяснить свои переживания простым языком, легче рассказать о них в песне. В моей жизни был момент, когда не хотелось просить помощи у друзей и близких. Тогда меня спасла музыка.  Я просто сделала музыку погромче и  танцевала….», - прокомментировала выход нового трека певица.

    Стоит отметить,что  автором слов и музыки стал продюсер певицы Алексей Потапенко (Потап).

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