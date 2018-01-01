Латина, слезы и любовь: Подопечная Потапа выпустила новый трек

Украинская певица Michelle Andrade презентовала песню о разбитом сердце и переживаниях

В новой песне подопечная звездного тренера шоу «Голос країни» откровенно рассказывает о своей истории любви. По словам артистки, новый трек Musicа создавался в особенный период жизни и каждое слово певица прочувствовала на себе. «Честно, я волнуюсь! Ведь эта песня является для меня личной, и я знаю, что



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Michelle Andrade

Украинская певица Michelle Andrade презентовала песню о разбитом сердце и переживаниях

В новой песне подопечная звездного тренера шоу «Голос країни» откровенно рассказывает о своей истории любви.

По словам артистки, новый трек Musicа создавался в особенный период жизни и каждое слово певица прочувствовала на себе.

«Честно, я волнуюсь! Ведь эта песня является для меня личной, и я знаю, что очень многие меня поймут и найдут себя в моей «Música». Бывает невозможно объяснить свои переживания простым языком, легче рассказать о них в песне. В моей жизни был момент, когда не хотелось просить помощи у друзей и близких. Тогда меня спасла музыка. Я просто сделала музыку погромче и танцевала….», - прокомментировала выход нового трека певица.

Стоит отметить,что автором слов и музыки стал продюсер певицы Алексей Потапенко (Потап).

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