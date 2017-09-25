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    Катя Осадчая показала, как отдыхает с солисткой группы The Hardkiss

    Украинская телеведущая похвасталась снимками с отдыха в соцсети
    Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая успевает все: отдыхать, работать и воспитывать маленького сына. Совсем недавно Осадчая хвасталась фотографиями с отпуска в ОАЭ, а тепеть в ее Instagram появились снимки с горнолыжного курорта. Компанию телеведущей составили участники популярной украинской группы The Hardkiss - Юлия Санина с
    • Сьогодні, 16:19
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    Катя Осадчая и группа The Hardkiss
    Катя Осадчая и группа The Hardkiss

    Украинская телеведущая похвасталась снимками с отдыха в соцсети

    Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая успевает все: отдыхать, работать и воспитывать маленького сына. Совсем недавно Осадчая хвасталась фотографиями с отпуска в ОАЭ, а тепеть в ее Instagram появились снимки с горнолыжного курорта.

    Компанию телеведущей составили участники популярной украинской группы The Hardkiss - Юлия Санина с супругом Валерием Бебко.

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    Катя Осадчая показала, как отдыхает с солисткой группы The Hardkiss
    Катя Осадчая показала, как отдыхает с солисткой группы The Hardkiss
    Катя Осадчая показала, как отдыхает с солисткой группы The Hardkiss
    Катя Осадчая показала, как отдыхает с солисткой группы The Hardkiss
    Катя Осадчая показала, как отдыхает с солисткой группы The Hardkiss

    Сама же Катерина Осадчая отметила в соцсети, что зимний отдых и лыжи не для нее.

    «Я не лыжник, поэтому бываю в Буковеле только по работе и раз в пять лет»,- так прокомментировала одну из фотографии Осадчая.

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