«Ни груди, ни носа». Светлана Лобода впечатлила неожиданным образом

Артистка примерила совершенно необычный для себя образ

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая в последние годы активно собирает награды в России, опубликовала на своей странице в Instagram два фото, на которых предстает в неожиданном образе. Артистка примеряла стиль легендарного поэта и музыканта Боба Дилана, сообщает «Главком». Певица появляется в черном костюме, в

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Светлана Лобода

Артистка примерила совершенно необычный для себя образ

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая в последние годы активно собирает награды в России, опубликовала на своей странице в Instagram два фото, на которых предстает в неожиданном образе. Артистка примеряла стиль легендарного поэта и музыканта Боба Дилана, сообщает «Главком».

Певица появляется в черном костюме, в солнцезащитных очках, с сигаретой и гитарой. «Новый образ! Ни груди вам, ни носа», - прокомментировала один из снимков Лобода, приложив к своему посту хештег #БобуДилануПосвящается.

Фотографии получили большой отклик среди подписчиков артистки. Каждый из снимков получил по 40 тыс. отметок «нравится». А комментаторы не скупились на восторженные отзывы. Среди последних нашлись и такие, кто отметил, что артистка, наверняка, уменьшила грудь.