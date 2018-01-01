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    «Ни груди, ни носа». Светлана Лобода впечатлила неожиданным образом

    Артистка примерила совершенно необычный для себя образ
    Известная украинская певица Светлана Лобода, которая в последние годы активно собирает награды в России, опубликовала на своей странице в Instagram два фото, на которых предстает в неожиданном образе. Артистка примеряла стиль легендарного поэта и музыканта Боба Дилана, сообщает «Главком». Певица появляется в черном костюме, в
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 16:02
    • Розсилка
    Светлана Лобода
    Светлана Лобода

    Артистка примерила совершенно необычный для себя образ

    Известная украинская певица Светлана Лобода, которая в последние годы активно собирает награды в России, опубликовала на своей странице в Instagram два фото, на которых предстает в неожиданном образе. Артистка примеряла стиль легендарного поэта и музыканта Боба Дилана, сообщает «Главком».

    Певица появляется в черном костюме, в солнцезащитных очках, с сигаретой и гитарой. «Новый образ! Ни груди вам, ни носа», - прокомментировала один из снимков Лобода, приложив к своему посту хештег #БобуДилануПосвящается.

    Фотографии получили большой отклик среди подписчиков артистки. Каждый из снимков получил по 40 тыс. отметок «нравится». А комментаторы не скупились на восторженные отзывы. Среди последних нашлись и такие, кто отметил, что артистка, наверняка, уменьшила грудь.

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    «Ни груди, ни носа». Светлана Лобода впечатлила неожиданным образом
    «Ни груди, ни носа». Светлана Лобода впечатлила неожиданным образом

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