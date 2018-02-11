Ани Лорак выступила на свадьбе дочери российского олигарха
- Сьогодні, 16:58
-
Розсилка
Артистка продолжает активно зарабатывать на сцене страны-агрессора
Украинская певица Ани Лорак, которая в последние годы активно выступает на российской сцене, стала гостьей свадьбы 20-летней Светланы Тугановой, дочери российского олигарха, вице-президента Федерации конного спорта России Владимира Туганова.
Церемония бракосочетания проходила во Дворце торжеств «Сафиса». Украинская артистка исполнила несколько своих хитов. При этом звезда была одета в эффектное красное платье.
Кроме нее гостей развлекали Валерий Меладзе, итальянский тенор Алессандро Сафина и другие исполнители. А ведущими мероприятия выступили Андрей Малахов и Аврора.
Гости свадьбы отмечают, что на развлекательную программу было потрачено около 10 млн. рублей ($170 тыс.).
Читайте также: Лобода поздравила российскую певицу, которая поет в «ЛНР».
Джерело: Табло ID