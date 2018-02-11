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    Ани Лорак выступила на свадьбе дочери российского олигарха

    Артистка продолжает активно зарабатывать на сцене страны-агрессора
    Украинская певица Ани Лорак, которая в последние годы активно выступает на российской сцене, стала гостьей свадьбы 20-летней Светланы Тугановой, дочери российского олигарха, вице-президента Федерации конного спорта России Владимира Туганова. Церемония бракосочетания проходила во Дворце торжеств «Сафиса». Украинская артистка исполнила
    • Сьогодні, 16:58
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    Ани Лорак
    Ани Лорак

    Артистка продолжает активно зарабатывать на сцене страны-агрессора

    Украинская певица Ани Лорак, которая в последние годы активно выступает на российской сцене, стала гостьей свадьбы 20-летней Светланы Тугановой, дочери российского олигарха, вице-президента Федерации конного спорта России Владимира Туганова.

    Церемония бракосочетания проходила во Дворце торжеств «Сафиса». Украинская артистка исполнила несколько своих хитов. При этом звезда была одета в эффектное красное платье.

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    Ани Лорак выступила на свадьбе дочери российского олигарха
    Ани Лорак выступила на свадьбе дочери российского олигарха
    Ани Лорак выступила на свадьбе дочери российского олигарха

    Кроме нее гостей развлекали Валерий Меладзе, итальянский тенор Алессандро Сафина и другие исполнители. А ведущими мероприятия выступили Андрей Малахов и Аврора.

    Гости свадьбы отмечают, что на развлекательную программу было потрачено около 10 млн. рублей ($170 тыс.).

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    Джерело: Табло ID

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