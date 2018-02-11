Ани Лорак выступила на свадьбе дочери российского олигарха

Артистка продолжает активно зарабатывать на сцене страны-агрессора

Украинская певица Ани Лорак, которая в последние годы активно выступает на российской сцене, стала гостьей свадьбы 20-летней Светланы Тугановой, дочери российского олигарха, вице-президента Федерации конного спорта России Владимира Туганова. Церемония бракосочетания проходила во Дворце торжеств «Сафиса». Украинская артистка исполнила



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Ани Лорак

Артистка продолжает активно зарабатывать на сцене страны-агрессора

Украинская певица Ани Лорак, которая в последние годы активно выступает на российской сцене, стала гостьей свадьбы 20-летней Светланы Тугановой, дочери российского олигарха, вице-президента Федерации конного спорта России Владимира Туганова.

Церемония бракосочетания проходила во Дворце торжеств «Сафиса». Украинская артистка исполнила несколько своих хитов. При этом звезда была одета в эффектное красное платье.

Кроме нее гостей развлекали Валерий Меладзе, итальянский тенор Алессандро Сафина и другие исполнители. А ведущими мероприятия выступили Андрей Малахов и Аврора.

Допис, поширений користувачем @svetikkt 11 Лют 2018 р. о 12:46 PST

Гости свадьбы отмечают, что на развлекательную программу было потрачено около 10 млн. рублей ($170 тыс.).

Допис, поширений D i D i n æ g (@tavasieva_diana) 12 Лют 2018 р. о 11:13 PST

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Джерело: Табло ID