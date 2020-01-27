Лауреат премии «Грэмми» обвинил организаторов премии в расизме



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По мнению певца, творчество темнокожих артистов постоянно включают в категорию «Рэп», вне зависимости от того, какого жанра музыку создает исполнитель

Исполнитель Tyler, The Creator заявил, что чернокожих артистов постоянно награждают за рэп

Неожиданным заявлением закончилось вручение одной из премий «Грэмми». Исполнитель Tyler, The Creator получил награду за «Лучший рэп-альбом», но его речь явно не хвалила организаторов. Исполнитель заметил, что в музыкальной индустрии процветает расизм. Он обвинил организаторов премии в том, что творчество темнокожих артистов постоянно включают в категорию «Рэп», вне зависимости от того, какого жанра музыку создает исполнитель.

«Почему мы не можем быть в категории «Поп-музыка»?» - задает вполне разумный вопрос Tyler, The Creator.

Организаторы мероприятия пока никак не прокомментировали это заявление, но они явно возьмут его на заметку, так что-либо в следующем году будет больше темнокожих номинантов и на другие музыкальные жанры, либо для Tyler, The Creator просто навсегда закроют двери на церемонию.

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