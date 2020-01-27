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    Фото

    Дан Балан поражает поклонников кадрами из фотосессий

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    Дан Балан поражает поклонников кадрами из фотосессий
    instagram.com/danbalan

    Харизматичный и стильный певец всколыхнул сеть кадрами из новой фотосессии

    Дан Балан любит позировать перед камерой, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии на странице артиста в инстаграме.

    Для очередной фотосъемки номинант Grammy выбрал два стильных образа.

    Сначала можно увидеть Дана в черном вязаном свитере и мужских аксессуарах. Особое внимание привлекает пронизиливий взгляд певца.

    «Жду, что когда-то, когда небо и океан... Покроет землю темно-синим... Ренессанс закончился и мне интересно, я всегда должен быть бывшим?» – подписал публикацию Дан Балан.

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    Дан Балан поражает поклонников кадрами из фотосессий
    Дан Балан поражает поклонников кадрами из фотосессий
    Дан Балан поражает поклонников кадрами из фотосессий

    Для другого образа артист выбрал черную расстегнутую рубашку и мужские аксессуары, что на первом фото.

    знаменитости фотография артист
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