Дан Балан поражает поклонников кадрами из фотосессий



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instagram.com/danbalan

Харизматичный и стильный певец всколыхнул сеть кадрами из новой фотосессии

Дан Балан любит позировать перед камерой, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии на странице артиста в инстаграме.

Для очередной фотосъемки номинант Grammy выбрал два стильных образа.

Сначала можно увидеть Дана в черном вязаном свитере и мужских аксессуарах. Особое внимание привлекает пронизиливий взгляд певца.

«Жду, что когда-то, когда небо и океан... Покроет землю темно-синим... Ренессанс закончился и мне интересно, я всегда должен быть бывшим?» – подписал публикацию Дан Балан.

Для другого образа артист выбрал черную расстегнутую рубашку и мужские аксессуары, что на первом фото.