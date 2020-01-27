Дан Балан поражает поклонников кадрами из фотосессий
instagram.com/danbalan
Харизматичный и стильный певец всколыхнул сеть кадрами из новой фотосессии
Дан Балан любит позировать перед камерой, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии на странице артиста в инстаграме.
Для очередной фотосъемки номинант Grammy выбрал два стильных образа.
Сначала можно увидеть Дана в черном вязаном свитере и мужских аксессуарах. Особое внимание привлекает пронизиливий взгляд певца.
«Жду, что когда-то, когда небо и океан... Покроет землю темно-синим... Ренессанс закончился и мне интересно, я всегда должен быть бывшим?» – подписал публикацию Дан Балан.
Для другого образа артист выбрал черную расстегнутую рубашку и мужские аксессуары, что на первом фото.