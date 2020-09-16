Леся Никитюк едва поместила грудь в крошечный купальник (фото)



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Популярная телеведущая Леся Никитюк

Телезвезда продолжает восхищать украинцев своей фигурой

Популярная телеведущая Леся Никитюк сейчас в Турции, где успевает работать и отдыхать. А потому фанаты стройной блондинки ежедневно получают новую порцию горячих фото.

Не так давно 32-летняя звезда показала серию снимков в крошечном купальнике на фоне роскошных морских пейзажей. Девушка щедро делится впечатлениями, а также рассказывает подробности своего досуга.

Фанаты не оставили его без внимания, засыпав ведущую вопросами и замечаниями: «Лифчик не мал?», «У вас бюстгальтер порвался», «Что мне твой кофе, я на купальник смотрю», «как будто грудь передавило… Леся, вы себя недооценила», «Где взяли купальник?».

В сториз Леся поспешила ответить всем заинтересованным лицам, в свойственной ей юморной манере.

«Всем стало интересно, что на мне за купальник. Это, девочки, просто находка. Для всех тех, у кого грудь не третьего, не четвертого и не пятого размера, это просто золото. И это без пуш-апа», - рассказала звезда.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.