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    Шоу-биз

    «Запухший пельмень»: 41-летняя Маша Ефросинина показала, как выглядит без макияжа

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    Телеведущая Маша Ефросинина - «Запухший пельмень»: 41-летняя Маша Ефросинина показала, как выглядит без макияжа
    Телеведущая Маша Ефросинина
    instagram.com/mashaefrosinina/

    Звезда с мужем провели насыщенный уикенд во Львове

    Телеведущая Маша Ефросинина показала свои утренние ритуалы красоты, которые помогают ей превратиться из заспанной женщины в лучезарную красотку. Она опубликовала видеоролик, в котором запечатлела этапы такого перевоплощения.

    Так, сначала растрепанная ведущая наносит на лицо и шею массажный крем и хорошенько его растирает специальными движениями. После чего брызгает какой-то спрей, занимается прической и наносит макияж. В конце Ефросинина предстает в женственном луке.

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    Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

    «Мой прыжок от запухшего пельменя до аленькАга цветочка занимает минут 45-60. А ваш?» - прокомментировала видео звезда.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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    Маша Ефросинина телеведущая
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