«Запухший пельмень»: 41-летняя Маша Ефросинина показала, как выглядит без макияжа



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Телеведущая Маша Ефросинина instagram.com/mashaefrosinina/

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Телеведущая Маша Ефросинина показала свои утренние ритуалы красоты, которые помогают ей превратиться из заспанной женщины в лучезарную красотку. Она опубликовала видеоролик, в котором запечатлела этапы такого перевоплощения.

Так, сначала растрепанная ведущая наносит на лицо и шею массажный крем и хорошенько его растирает специальными движениями. После чего брызгает какой-то спрей, занимается прической и наносит макияж. В конце Ефросинина предстает в женственном луке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 13 Сен 2020 в 2:21 PDT

«Мой прыжок от запухшего пельменя до аленькАга цветочка занимает минут 45-60. А ваш?» - прокомментировала видео звезда.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

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