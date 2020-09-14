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    Горбунов довел Осадчую до слез в день ее рождения (видео)

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    Телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая - Горбунов довел Осадчую до слез в день ее рождения (видео)
    Телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая
    instagram.com/kosadcha/

    Ведущая показала впечатляющий сюрприз от мужа на день рождения

    Украинская телеведущая Катя Осадчая 12 сентября отпраздновала 37-летие. Праздник удался на славу. А среди гостей было немало знаменитостей. Например, звездные супруги Потап и Настя Каменских. Так, для именинницы спел свои лучше хиты Pianoboy, а Юрий Горбунов приготовил вместе с музыкантом сюрприз для жены, покоривший не только ее сердце, но и поклонников пары.

    Юрий спел хит «Перша леди», заставив Катю смущаться и радоваться словно ребенок. Гости поддержали шоумена.

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    Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

    «Это был невероятный день. Спасибо @gorbunovyuriy за это сюрприз. За эти слова в песне, это невероятно Спасибо @pianoboy_official за этот крутезный дуэт», - написала ведущая.

    Подписчики оставили немало комплиментов для пары.

    «Юра рядом с Катей стал лучше, спокойнее. Ребята я рада за вас, и это романтическое признание в любви просто супер», «Классный вышел сюрприз. Вы супер пара. Аж сама чуть не расплакалась», «У вас идеальный муж и прекрасная семья! Счастья вам! Вы прекрасны!», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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    Юрий Горбунов праздник семья День рождения телеведущая Катя Осадчая
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