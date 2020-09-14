Горбунов довел Осадчую до слез в день ее рождения (видео)



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Телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая instagram.com/kosadcha/

Ведущая показала впечатляющий сюрприз от мужа на день рождения

Украинская телеведущая Катя Осадчая 12 сентября отпраздновала 37-летие. Праздник удался на славу. А среди гостей было немало знаменитостей. Например, звездные супруги Потап и Настя Каменских. Так, для именинницы спел свои лучше хиты Pianoboy, а Юрий Горбунов приготовил вместе с музыкантом сюрприз для жены, покоривший не только ее сердце, но и поклонников пары.

Юрий спел хит «Перша леди», заставив Катю смущаться и радоваться словно ребенок. Гости поддержали шоумена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 13 Сен 2020 в 5:24 PDT

«Это был невероятный день. Спасибо @gorbunovyuriy за это сюрприз. За эти слова в песне, это невероятно Спасибо @pianoboy_official за этот крутезный дуэт», - написала ведущая.

Подписчики оставили немало комплиментов для пары.

«Юра рядом с Катей стал лучше, спокойнее. Ребята я рада за вас, и это романтическое признание в любви просто супер», «Классный вышел сюрприз. Вы супер пара. Аж сама чуть не расплакалась», «У вас идеальный муж и прекрасная семья! Счастья вам! Вы прекрасны!», - комментируют фото пользователи сети.

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