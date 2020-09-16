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    Жизнь

    Жизнь после онкологии: Алла Мазур украсила обложку модного глянца (фото)

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    Известная телеведущая Алла Мазур победила - Жизнь после онкологии: Алла Мазур украсила обложку модного глянца (фото)
    Известная телеведущая Алла Мазур победила
    Фото: marie claire

    Звезда отметила, что не стоит бояться визуальных последствий борьбы с онкологией

    Известная телеведущая Алла Мазур победила рак и теперь делится своим опытом, вдохновляет других на борьбу с недугом. В свой день рождения телезвезда опубликовала вдохновляющий пост и показала обложки женского глянца, на которых позирует в новом образе

    «Я жива - и это большое достижение года прошлого. Постояла мысленно на краю - и получила еще больше внутренней свободы. Увидела себя новую - и почувствовала, что этой свободой можно поделиться и поддержать других. Тех, кто столкнулся с онкологией во время пандемии: некий особый джек-пот. Но шанс выздороветь – есть», - отметила телеведущая.

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    Жизнь после онкологии: Алла Мазур украсила обложку модного глянца (фото)
    Жизнь после онкологии: Алла Мазур украсила обложку модного глянца (фото)
    Жизнь после онкологии: Алла Мазур украсила обложку модного глянца (фото)
    Жизнь после онкологии: Алла Мазур украсила обложку модного глянца (фото)
    Жизнь после онкологии: Алла Мазур украсила обложку модного глянца (фото)
    Фото: marie claire

    Также Мазур отметила, что не стоит бояться визуальных последствий борьбы с онкологией, ведь новый образ может оказаться неожиданно симпатичным и актуальным:

    «Меня вдохновляла одна зрительница. Автор: ваша работа в эфире доказывает нам, что победить - можно. Теперь хочу убедить, что и визуальных последствий этой борьбы особенно бояться не стоит. Потому что главное - очистить организм. А волосы - отрастут. И жизнь подкинет вам новый образ: какой может оказаться неожиданно симпатичным. Даже модным и актуальным: как оказалось в моем случае», - написала Алла Мазур.

    Ранее телеведущая рассказала о борьбе с онкологией.

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