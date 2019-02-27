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    Шоу-биз

    Леся Никитюк опубликовала снимки в облегающем боди

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    Леся Никитюк - Леся Никитюк опубликовала снимки в облегающем боди
    Леся Никитюк

    Телеведущая показала стройную фигуру и сексуальный look в Instagram

    Украинская телеведущая Леся Никитюк в очередной раз сразила своих Instagram-фоловеров наповал. Телеведущая опубликовала фото в белоснежном боди из тонкого трикотажа, которое выгодно подчеркивает ее изгибы тела. Еще одной (и последней) деталью в look-е знаменитой блондинки стала смелая шапка из ярко-розового меха.

    К слову, телезвезда ездила в Буковель на экстремальный тест-драйв.

    «Крутой вышел weekend. Ни одна тачка не пострадала. Кроме моей психики!», - так описала телеведущая свои выходные в соцсети.

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    Леся Никитюк опубликовала снимки в облегающем боди
    Леся Никитюк опубликовала снимки в облегающем боди

     Воздыхатели Леси Никитюк, которая недавно призналась в том, что она отныне девушка свободная, моментально осыпали ее лестными комментариями. «Оля Полякова нервно курит в сторонке…», «Леся Іванівна, неперевершений вигляд», «Богиня!», – не скупились на комплименты подписчики ведущей. 

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