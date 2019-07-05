Леся Никитюк проспорила Николаю Тищенко 15 кило раков



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И до сих пор не отдала

Забавный факт открылся во время съемок нового сезона игрового шоу «Хто зверху?» Оказывается, у капитана женской команды Леси Никитюк должок перед экс-ведущим проекта «Ревизор» Николаем Тищенко.

«Еще весной у нас с Лесей был спор на политическую тему, – рассказал Николай Тищенко. – Изначально на кону стояли три кило раков. Но Леся начала повышать ставки. И предложила 10 кило – очень уж была уверена в своей победе. Я тогда сказал, что раз она такая умная и хитрая, то спорить мы будем сразу на 15 кг раков. Спор я выиграл еще весной. Но раков жду до сих пор!»

По словам Тищенко, именно должок Леси Никитюк деморализовал его во время конкурса «Стеклянная доска». В нем участник должен изо всех сил уцепиться за прозрачный «стол», который из горизонтального положения наклоняется в вертикальное. Игрок должен не только не сползти с доски, но и ответить правильно на максимальное количество вопросов. По правилам, вопросы задает капитан противоположной команды. То есть, распластанному по стеклу Тищенко их задавала Леся Никитюк.

«Мое внимание во время этого конкурса было рассредоточено, – говорит Николай. – Вместо того, чтобы думать о вопросах, я думал, когда же Леся отдаст мне честно заслуженные 15 кило раков».

Вместе с Николаем Тищенко за победу в игре соревновались Андрей Шабанов, Александр Бережок и Сергей Притула. А за женскую команду, кроме капитана Леси Никитюк, отдувались Лера Бородина, Елена Филонова и Надежда Матвеева. Все это телезрители увидят уже этой осенью на Новом канале.