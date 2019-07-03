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    Жизнь

    Леся Никитюк улетела в Италию

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    Леся Никитюк - Леся Никитюк улетела в Италию
    Леся Никитюк

    Украинская телеведущая приглашена на свадьбу Регины Тодоренко и Влада Топалова

    Конец мая и весь июнь у телеведущей были весьма насыщенными. Кроме того, что Леся окунулась в съемки нового девятого сезона шоу «Хто зверху?»,  телеведущая также стала ведущей нового проекта на Новом – «Шалена зірка».

    Как стало известно Scotch, съемочный процесс длился по 17 часов несколько дней подряд. После такого насыщенного рабочего графика телеведущая решила немного передохнуть и отправилась в Италию.

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    Леся Никитюк улетела в Италию
    Леся Никитюк улетела в Италию
    Леся Никитюк улетела в Италию

    По словам звезды, там у нее важная миссия – поучаствовать в съемках для будущего сотрудничества с мировыми итальянскими брендами, а также посетить свадьбу близкой подруги Регины Тодоренко.

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