Леся Никитюк улетела в Италию



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Леся Никитюк

Украинская телеведущая приглашена на свадьбу Регины Тодоренко и Влада Топалова

Конец мая и весь июнь у телеведущей были весьма насыщенными. Кроме того, что Леся окунулась в съемки нового девятого сезона шоу «Хто зверху?», телеведущая также стала ведущей нового проекта на Новом – «Шалена зірка».

Как стало известно Scotch, съемочный процесс длился по 17 часов несколько дней подряд. После такого насыщенного рабочего графика телеведущая решила немного передохнуть и отправилась в Италию.

По словам звезды, там у нее важная миссия – поучаствовать в съемках для будущего сотрудничества с мировыми итальянскими брендами, а также посетить свадьбу близкой подруги Регины Тодоренко.