Леся Никитюк улетела в Италию
Леся Никитюк
Украинская телеведущая приглашена на свадьбу Регины Тодоренко и Влада Топалова
Конец мая и весь июнь у телеведущей были весьма насыщенными. Кроме того, что Леся окунулась в съемки нового девятого сезона шоу «Хто зверху?», телеведущая также стала ведущей нового проекта на Новом – «Шалена зірка».
Как стало известно Scotch, съемочный процесс длился по 17 часов несколько дней подряд. После такого насыщенного рабочего графика телеведущая решила немного передохнуть и отправилась в Италию.
По словам звезды, там у нее важная миссия – поучаствовать в съемках для будущего сотрудничества с мировыми итальянскими брендами, а также посетить свадьбу близкой подруги Регины Тодоренко.