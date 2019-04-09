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    Шоу-биз

    Леся Никитюк возглавила рейтинг украинских блондинок

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    Леся Никитюк и Дзидзьо - Леся Никитюк возглавила рейтинг украинских блондинок
    Леся Никитюк и Дзидзьо

    Телеведущая – первая в топ белокурых селебритиз по мнению Дзидзьо

    Украинский артист Дзидзьо стал участником игрового шоу «Кто против блондинок?». За кулисами съемок Михайло Хома признался, что считает стереотипы о блондинках отголосками прошлого. Певец даже составил свой собственный рейтинг известных обладательниц светлых шевелюр.

    «Его возглавит, безусловно, Леся Никитюк, – говорит Дзидзьо. – Кроме звезды Нового канала я бы отнес в этот рейтинг Суперблондинку Олю Полякову и Тину Кароль. К ним стереотипы точно не имеют никакого отношения. Даже наоборот! Эти блондинки умеют очень хорошо думать. Сейчас, если не умеешь думать, в шоу-бизнесе не выживешь. У меня даже песня есть о светловолосых девушках. Я называю их «желтыми» (смеется): «Ти мала жовте волосся і очі голубі, і дуже довгі ноги від неба до землі»»

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    Леся Никитюк возглавила рейтинг украинских блондинок
    Леся Никитюк возглавила рейтинг украинских блондинок
    Леся Никитюк возглавила рейтинг украинских блондинок
    Леся Никитюк возглавила рейтинг украинских блондинок

    На шоу певец сражался с несколькими десятками блондинок. Одна из них научила его определять на ощупь размер женской груди. Другая довела до истерики расслабляющими процедурами.

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