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    Шоу-биз

    51-летняя Николь Кидман в откровенном платье появилась на вручении музыкальной премии

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    <p>Николь Кидман</p> <p>Фото: instagram / nicolekdaily</p> - 51-летняя Николь Кидман в откровенном платье появилась на вручении музыкальной премии

    Николь Кидман

    Фото: instagram / nicolekdaily

    Семейная пара воспитывает двух дочерей: 10-летнюю Сандей Роуз и восьмилетнюю Фейт Маргарет

    В Лас-Вегасе состоялась церемония вручения наград премии Country Music Awards. 51-летняя Николь Кидман стала главной звездой мероприятия. Актриса появилась на ковровой дорожке в роскошном наряде.

    Обычно Николь выбирает закрытые платья или брючные костюмы, но в этот раз она сияла в серебристо-черном платье Christopher Kane с открытой спиной, кружевными вставками и пышными рукавами. Но самое большое внимание привлекло глубокое декольте, скрепленное стяжками.

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    51-летняя Николь Кидман в откровенном платье появилась на вручении музыкальной премии
    51-летняя Николь Кидман в откровенном платье появилась на вручении музыкальной премии
    51-летняя Николь Кидман в откровенном платье появилась на вручении музыкальной премии
    51-летняя Николь Кидман в откровенном платье появилась на вручении музыкальной премии
    51-летняя Николь Кидман в откровенном платье появилась на вручении музыкальной премии
    51-летняя Николь Кидман в откровенном платье появилась на вручении музыкальной премии
    51-летняя Николь Кидман в откровенном платье появилась на вручении музыкальной премии

    Свой смелый и элегантный образ звезда дополнила босоножками с лентами Alexandre Birman и украшениями Turner & Tatler.

    Актриса составила компанию супругу - 51-летнему певцу Киту Урбану. Музыкант получил награду в номинации «Лучший артист».

    Звездная пара не скрывала чувств перед фотографами. А во время вручения премии Николь страстно поцеловала Кита.

    знаменитости актриса артист Николь Кидман
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