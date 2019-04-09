51-летняя Николь Кидман в откровенном платье появилась на вручении музыкальной премии



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Николь Кидман Фото: instagram / nicolekdaily

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В Лас-Вегасе состоялась церемония вручения наград премии Country Music Awards. 51-летняя Николь Кидман стала главной звездой мероприятия. Актриса появилась на ковровой дорожке в роскошном наряде.

Обычно Николь выбирает закрытые платья или брючные костюмы, но в этот раз она сияла в серебристо-черном платье Christopher Kane с открытой спиной, кружевными вставками и пышными рукавами. Но самое большое внимание привлекло глубокое декольте, скрепленное стяжками.

Свой смелый и элегантный образ звезда дополнила босоножками с лентами Alexandre Birman и украшениями Turner & Tatler.

Актриса составила компанию супругу - 51-летнему певцу Киту Урбану. Музыкант получил награду в номинации «Лучший артист».

Звездная пара не скрывала чувств перед фотографами. А во время вручения премии Николь страстно поцеловала Кита.