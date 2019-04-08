Стало известно, когда состоится премьера байопика об Элтоне Джоне



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Поклонники с нетерпением ждут фильма «Рокетмен»

Согласно данным издания Satellifax, премьера кинобиографии британского певца Элтона Джона пройдёт в рамках Каннского кинофестиваля. «Рокетмен» будет продемонстрирован вне конкурса, на специальном показе. Уже с 29 мая начнётся прокат картины во Франции. В России фильм выйдет 6 июня.

Элтона Джона сыграл Тэрон Эджертон. Он же лично исполнил песни — в этом работа актёра отличается от недавно получившего «Оскар» Рами Малека, который не пел за Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии».

Картина расскажет о том, как Реджинальд Кеннет Дуайт, поступивший в Королевскую музыкальную академию, становится из одарённого ученика всемирно известной звездой — Элтоном Джоном. Фильм также затронет трудности певца, связанные с депрессией и наркотиками.

Ставил фильм Декстер Флетчер, известный по комедии «Эдди "Орёл"», в которой снимался всё тот же Эджертон. Флетчер же доделывал «Богемскую рапсодию» после отстранения Брайана Сингера с проекта.

Элтон Джон начал разрабатывать собственный байопик ещё в 2012 году и видел в главной роли Джастина Тимберлейка. Спустя два года эту роль отдали Тому Харди. Однако в итоге главную роль отдали Тэрону Эджертону, который покорил продюсеров своим голосом.

В «Рокетмене» также снимались Джейми Белл, Ричард Мэдден, Брайс Даллас Ховард и Стивен Грэм.

72-й Каннский кинофестиваль пройдёт с 14 по 25 мая. Киноафиша будет рассказывать о фильмах фестиваля в специальном проекте.

Джерело: Киноафиша