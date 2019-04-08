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    Шоу-биз

    Стало известно, когда состоится премьера байопика об Элтоне Джоне

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    Стало известно, когда состоится премьера байопика об Элтоне Джоне

    Поклонники с нетерпением ждут фильма «Рокетмен»

     Согласно данным издания Satellifax, премьера кинобиографии британского певца Элтона Джона пройдёт в рамках Каннского кинофестиваля. «Рокетмен» будет продемонстрирован вне конкурса, на специальном показе. Уже с 29 мая начнётся прокат картины во Франции. В России фильм выйдет 6 июня.

    Элтона Джона сыграл Тэрон Эджертон. Он же лично исполнил песни — в этом работа актёра отличается от недавно получившего «Оскар» Рами Малека, который не пел за Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии».

    Картина расскажет о том, как Реджинальд Кеннет Дуайт, поступивший в Королевскую музыкальную академию, становится из одарённого ученика всемирно известной звездой — Элтоном Джоном. Фильм также затронет трудности певца, связанные с депрессией и наркотиками. 

    Ставил фильм Декстер Флетчер, известный по комедии «Эдди "Орёл"», в которой снимался всё тот же Эджертон. Флетчер же доделывал «Богемскую рапсодию» после отстранения Брайана Сингера с проекта.

    Элтон Джон начал разрабатывать собственный байопик ещё в 2012 году и видел в главной роли Джастина Тимберлейка. Спустя два года эту роль отдали Тому Харди. Однако в итоге главную роль отдали Тэрону Эджертону, который покорил продюсеров своим голосом.

    В «Рокетмене» также снимались Джейми Белл, Ричард Мэдден, Брайс Даллас Ховард и Стивен Грэм.

    72-й Каннский кинофестиваль пройдёт с 14 по 25 мая. Киноафиша будет рассказывать о фильмах фестиваля в специальном проекте. 

    Джерело: Киноафиша

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