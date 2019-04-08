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    Експерти VADA їдуть у Київ, щоб перевірити Порошенка та Зеленського

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    Експерти VADA їдуть у Київ, щоб перевірити Порошенка та Зеленського

    Боксер повідомив, що експерти організації Vada Testing у найближчі дні прибудуть до столиці

    На прохання екс-чемпіона світу з боксу Володимира Кличка, експерти Добровільної антидопінгової асоціації (VADA) погодилися провести експертизу біологічних матеріалів кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Про це Кличко повідомив в Тwitter.

    «Вдячний VADA! Фахівці цієї організації днями прибудуть до Києва. Ви готові, панове кандидати в президенти, здати тести?» - написав Кличко в соцмережі.

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    Кличко додав до твіта відео із заявою президента VADA Маргарет Гудмен.

    «Я доктор Маргарет Гудмен. Президент і засновник добровільної антидопінгової асоціації VADA. Ця неприбуткова організація була заснована в 2011 році, щоб спортсмени отримали можливість продемонструвати своє бажання і волю до чесних і чистих змагань. З того часу ми провели тисячі тестів для спортсменів з усього світу. Ці тести роблять тільки кваліфіковані і сертифіковані фахівці в усьому світі з лабораторій асоціації. Якщо кандидати в президенти України погодяться, ми вважатимемо за честь і будемо горді допомогти їм продемонструвати чистоту змагань і чесність їхньої політики», - повідомила Гудмен у відео.

    Нагадаємо Володимир Кличко запропонував кандидатам на посаду президента України Петру Порошенку та Володимиру Зеленському здати аналізи в WADA – Всесвітньому антидопінговому агентстві.

    Напередодні Супрун прокоментувала аналізи Порошенка і Зеленського.

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