Лидер группы «Тартак» рассказал, как относится к украинским звездам, которые выступают в РФ

Положинскому не нравится, что артистов постоянно делают врагами и виновными

В откровенном интервью Фактам Ictv лидер украинской группы «Тартак» рассказал об отношении к артистам, которые гастролируют на территории РФ. По мнению Александра Положинского нельзя поголовно всех осуждать. «Если кто-то ездит, чтобы параллельно с заработками вести пропагандистскую работу в пользу Украины – это



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Группа «Тартак»

Положинскому не нравится, что артистов постоянно делают врагами и виновными

В откровенном интервью Фактам Ictv лидер украинской группы «Тартак» рассказал об отношении к артистам, которые гастролируют на территории РФ.

По мнению Александра Положинского нельзя поголовно всех осуждать.

«Если кто-то ездит, чтобы параллельно с заработками вести пропагандистскую работу в пользу Украины – это нормальный ход. Если он шпионит в пользу Украины – это еще лучше. Если параллельно делает какие-то диверсии – вообще молодец.

Если артист зарабатывает в России деньги, чтобы инвестировать в экономику Украины, поддерживать наши Вооруженные Силы и помогать нашим гражданам – это тоже неплохой вариант, истощая противника выкачиванием из врага хотя бы какие-то ресурсы», - заявил Положинский.

Так же артист отметил, что стоит обратить внимание на то, какие месседжи при этом доносят артисты и насколько для них принципиально важен вопрос потенциального отказа от этого источника заработка.

«Мы, конечно, очень легко можем обвинять артистов как известных и заметных людей, которые в центре внимания. За счет этого шума вокруг них мы можем не заметить многое другое.

В частности, мы можем не увидеть, насколько много рядовых граждан ездят зарабатывать в Россию. И, возможно, при этом они еще больше вреда приносят имиджу Украины, чем отдельные артисты. Мне не нравится, что артистов постоянно делают врагами и виновными», - сказал Александр.



