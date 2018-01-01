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    Продюсер раскритиковал Потапа за деградацию а Могилевскую за застой

    Александр Ягольник считает, что Потап очень переоценен, а Могилевская не может найти песню, которая бы раскрыла ее талант в полной мере
    Бывший продюсер Натальи Могилевской и других звезд украинской сцены Александр Ягольник заявил «Главкому», что творчество рэпера Потапа – это «песенная деградация». «Хип-хап» — это то, что делает Потап и ему подобные, игнорируя законы стихосложения. Этим словом я обозначаю песенную деградацию, которая
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 15:22
    • Розсилка
    Александр Ягольник
    Александр Ягольник

    Александр Ягольник считает, что Потап очень переоценен, а Могилевская не может найти песню, которая бы раскрыла ее талант в полной мере

    Бывший продюсер Натальи Могилевской и других звезд украинской сцены Александр Ягольник заявил «Главкому», что творчество рэпера Потапа – это «песенная деградация».

    «Хип-хап» — это то, что делает Потап и ему подобные, игнорируя законы стихосложения. Этим словом я обозначаю песенную деградацию, которая на премии М1 Music Awards 2017 удостоилась награды «за особые заслуги в украинском шоу-бизнесе», - считает продюсер.

    Вместе с тем Ягольник отметил, что с большим уважением относится к «настоящему хип-хопу».

    «А к рэпу и R`n`B отношусь с уважением. Слежу за ним еще с тех времен, когда власти Нью-Йорка запустили программу по строительству звукозаписывающих студий, чтобы побороть уличную преступность. Это привело к появлению многих звезд хип-хопа», - поясняет продюсер.

    Также Ягольник отметил, что у Натальи Могилевской уже продолжительное время наблюдаются серьезные проблемы с музыкальным материалом.

    «Она не может поймать песню, которая принесет ей всенародную любовь и будет крутиться на всех радиостанциях. Наташу всегда любили за то, что в ее песнях за очень простыми вроде бы словами скрывался глубокий смысл и красивый, непохожий ни на кого другого образный ряд. А в нынешних ее песнях даже рифма иногда хромает», - рассказывает Ягольник.

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