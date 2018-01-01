Евровидение-2018. Досье участников Нацотбора: Illaria

Певица прославилась после участия в популярных песенных телешоу

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала певица Illaria. Она выступает в качестве певицы и композитора, а также пишет слова для песен, сообщает «Главком». 31-летняя артистка начала сочинять музыку еще в самом детстве. Образование она получила в Киевском институте музыки им.

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Illaria

Певица прославилась после участия в популярных песенных телешоу

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала певица Illaria. Она выступает в качестве певицы и композитора, а также пишет слова для песен, сообщает «Главком».

31-летняя артистка начала сочинять музыку еще в самом детстве. Образование она получила в Киевском институте музыки им. Р. М. Глиера. Она специализировалась на украинском фольклоре, изучала мировые музыкальные тренды, а также активно принимала участие в разнообразных художественных проектах.

Точкой отсчета в поиске ее оригинального стиля является 2006 год, когда вышла композиция «Вільна». С 2008 года она занялась формированием собственной группы, в которую вошли профессиональные гитарист, ударник, басист и перкуссионист. В таком составе артистка активно выступала на множестве украинских и зарубежных фестивалей («Мазепа-Фест», «Гогольfest», «Червона Рута» и т.д), а также на теле- и радио-проектах («Х-фактор», «Фольк-music»).

В 2010 году она выпустила свой первый альбом. На сегодняшний день вышло четыре пластинки артистки. Также она создала восемь музыкальных видео.

В 2012 году она приняла участие в песенном проекте «Голос країни», где выступала в команде Олега Скрипки. В итоге она дошла до полуфинала шоу.

В прошлом году она также участвовала в Нацотборе «Евровидения», в котором заняла пятое место из пяти возможных. На участие в отборе этого года артистка настроена очень дружественно.

«Я бы не называла любого участника отбора своим соперником. Не считаю их конкурентами. Я хорошо знакома со многими из них, у нас сложились хорошие дружеские отношения. А с теми, кого я не знала до участия в конкурсе, познакомилась позже. И подружилась! Поэтому мое участие в конкурсе – прекрасная возможность для меня донести публике мое творчество. Считаю, что каждый участник – достойный, и творчество у каждого самобытное и оригинальное», - говорит певица.

В этом году на экраны выходит сериал «Обручальное кольцо с рубином», саундтреком для которого стала песня Illaria.

Полуфиналы отбора на Евровидение-2018 запланированы на 10 и 17 февраля, финал - 24 февраля.