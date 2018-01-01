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    Надя Дорофеева покрасовалась формами на велосипеде

    Певица регулярно публикует фото со своей поездки в Лос-Анджелес
    Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева продолжает радовать своих поклонников снимками из Лос-Анджелеса. На этот раз девушка выложила в Instagram фото, на которых она позирует, сидя на велосипеде, пишет «Главком». «Ещё один идеальный день в LA», - подписала снимки певица. На снимках она появляется
    • Сьогодні, 15:03
    • Розсилка
    Надя Дорофеева
    Надя Дорофеева

    Певица регулярно публикует фото со своей поездки в Лос-Анджелес

    Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева продолжает радовать своих поклонников снимками из Лос-Анджелеса. На этот раз девушка выложила в Instagram фото, на которых она позирует, сидя на велосипеде, пишет «Главком».

    «Ещё один идеальный день в LA», - подписала снимки певица.

    На снимках она появляется верхом на голубом велосипеде в зеленых обтягивающих штанах с прозрачными боками. Свой прогулочный образ она дополнила бежевым верхом, а также розовой кепкой.

    Эти фото собрали несколько десятков тысяч отметок «нравится». Комментаторы расхваливают формы певицы. Вот другие фотографии Дорофеевой из Лос-Анджелеса:

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    Надя Дорофеева покрасовалась формами на велосипеде
    Надя Дорофеева покрасовалась формами на велосипеде
    Надя Дорофеева покрасовалась формами на велосипеде
    Надя Дорофеева покрасовалась формами на велосипеде
    Надя Дорофеева покрасовалась формами на велосипеде
    Надя Дорофеева покрасовалась формами на велосипеде
    Надя Дорофеева покрасовалась формами на велосипеде
    Надя Дорофеева покрасовалась формами на велосипеде
    Надя Дорофеева покрасовалась формами на велосипеде
    Надя Дорофеева покрасовалась формами на велосипеде
    Надя Дорофеева покрасовалась формами на велосипеде
    Надя Дорофеева покрасовалась формами на велосипеде
    Надя Дорофеева покрасовалась формами на велосипеде
    Надя Дорофеева покрасовалась формами на велосипеде

    Ранее Дорофеева стала одной из героинь курьезного видео, в котором лица украинских артистов заменили эмодзи.

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