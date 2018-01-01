Надя Дорофеева покрасовалась формами на велосипеде

Певица регулярно публикует фото со своей поездки в Лос-Анджелес

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева продолжает радовать своих поклонников снимками из Лос-Анджелеса. На этот раз девушка выложила в Instagram фото, на которых она позирует, сидя на велосипеде, пишет «Главком». «Ещё один идеальный день в LA», - подписала снимки певица. На снимках она появляется



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Надя Дорофеева

Певица регулярно публикует фото со своей поездки в Лос-Анджелес

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева продолжает радовать своих поклонников снимками из Лос-Анджелеса. На этот раз девушка выложила в Instagram фото, на которых она позирует, сидя на велосипеде, пишет «Главком».

«Ещё один идеальный день в LA», - подписала снимки певица.

На снимках она появляется верхом на голубом велосипеде в зеленых обтягивающих штанах с прозрачными боками. Свой прогулочный образ она дополнила бежевым верхом, а также розовой кепкой.

Эти фото собрали несколько десятков тысяч отметок «нравится». Комментаторы расхваливают формы певицы. Вот другие фотографии Дорофеевой из Лос-Анджелеса:

Ранее Дорофеева стала одной из героинь курьезного видео, в котором лица украинских артистов заменили эмодзи.